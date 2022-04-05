خلاف على أولوية التحميل.. سائق يتخلص من زميله داخل موقف في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي سائق مصرعه على يد زميله بسبب الخلاف بينهما على أولوية تحميل الركاب من موقف قرية الكفر الجديد مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى العام الجديد الدولي وتوفي متأثرًا بإصابته وسلم الجاني نفسه فور علمه بوفاة المجني عليه إلى مركز الشرطة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة بين السائقين بموقف قرية الكفر الجديد دائرة المركز ووجود مصاب.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الاسعاف الي مكان الحادث وتبين اصابة "نايف الهواري"، سائق، وجرى نقله إلى المستشفى العام الجديد "الدولي" وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال شهود الواقعة أكدوا حدوث مشاجرة بين المجني عليه وسائق آخر يدعى "علي. ر" بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب من الموقف فقام الأخير بضرب المجني عليه بمفتاح تغيير عجلات السيارة على رأسه فتسبب في إصابته التي أودت بحياته، وفي وقت لاحق قام الجاني بتسليم نفسه فور علمه بوفاة المجني عليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.