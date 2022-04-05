النتيجة خلال 3 أيام.. أول تحرك رسمي بشأن أزمة الشيكولاتة بالمخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن التحرك رسميًا بعد الشكوى المتداولة بوجود شيكولاتة في الأسواق تحتوي على مخدرات.

وقال "منصور"، لمصراوي، إن "سلامة الغذاء تدير الملف علميا وفنيا وخلال 3 أيام ستعلن النتيجة بخصوص تلك الشكوى".

وأوضح أنه تم التعامل مع الشكوى بسحب العديد من العينات من الأسواق، وسيتم تحليلها لإظهار مدى وجود عينات مخدرة داخلها أم لا.

وتابع: "هذا النوع غير متواجد بكثرة في مصر، ورغم ذلك يتم التعامل بشكل رسمي وجاد مع هذه الشكاوى".

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان توضيحي، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حول وجود شيكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش؛ وذلك بعد ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام.

وأضاف البيان أنه "يُشار إلى أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، وتتم معالجتها قبل استخدامها؛ للتأكد من خلوها من المواد المخدرة".

وأوضح البيان أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق؛ لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.