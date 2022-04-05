موعد امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:​

قال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر، إن امتحانات نهاية العام بكليات القاهرة والأقاليم تعقد في الـ 11 من يونيو المقبل، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة، التي تم النص عليها مسبقا.

وأضاف عبدالمالك في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الخريطة الزمنية التي وضعها مجلس جامعة الأزهر تنص على انتهاء الدراسة بجميع الكليات في الـ 11 من يونيو المقبل، تبدأ بعدها امتحانات نهاية العام مباشرة.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الدراسة في شهر رمضان تسير بانتظام تام بالكليات، ولا توجد أي مشكلات تؤثر عليها، مشيرا إلى أن المدن الجامعية تعمل بكامل قوتها خلال الشهر الكريم، طوال فترتي الإفطار والسحور.

في الوقت نفسه، كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مجلس الجامعة وافق في اجتماعه الأخير الذي عقد، الأربعاء الماضي، على تعيين أوائل دفعتي 2014 و 2015 بالكليات الشرعية والعربية والإسلامية.

وقال صديق في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن مجلس الجامعة أصدر تعليماته للكليات الشرعية والعربية والإسلامية بالقاهرة والأقاليم، بحصر الأول والثاني على دفعتي 2014 و 2015، لتعيينهم معيدين خلال الفترة المقبلة، لحاجة العمل إليهم.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن تعيين الأول والثاني من دفعتي 2014 و 2015 معيدين بالكليات، سيتم قريبا بمجرد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك.