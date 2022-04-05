"CIB": المعاملات الرقمية للبنك ترتفع إلى 861 مليار جنيه في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن قيمة المعاملات المنفذة عبر القنوات الرقمية الخاصة بالبنك وصلت إلى 861 مليار جنيه خلال عام 2021، بزيادة أكثر من 60% مقارنة بعام 2020.

وقال البنك إن العام الماضي شهد زيادة بنسبة تصل إلى 107% في عدد المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول "Mobile Banking" لعملاء البنك على أساس سنوي خلال عام 2021 لتصل قيمتها إلى 136 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 159% في قيمة المعاملات.

وأضاف أن البنك شهد زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في عدد مشتركي خدمة الإنترنت البنكية للأفراد خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، إلى جانب زيادة عدد المشتركين في تطبيق المحفظة الذكية بنسبة 19% خلال نفس الفترة لتتضاعف قيمة العمليات المنفذة من خلالها بنسبة 160% لتصل إلى 7.3 مليار جنيه.

كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنك بنسبة 15% على أساس سنوي خلال عام 2021، وفقا للبيان.

وذكر البنك أن الخدمات المصرفية الرقمية للشركات شهدت أيضًا قفزة كبيرة منذ بداية أزمة كورونا، بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية.

وبحسب البنك، ارتفع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات بنسبة 103% على أساس سنوي، بزيادة في عدد المشتركين وصلت إلى 46% خلال 2021.

وقال البنك التجاري إنه حقق المرتبة الأولى في السوق المصرفي في خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات من حيث حجم المعاملات، محققًا زيادة قدرها 104% في عدد المعاملات على أساس سنوي خلال عام 2021 بقيمة تتجاوز 23.4 مليار جنيه.

وقال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي: "إن هذا الإنجاز جاء بفضل التزامنا المتواصل بتحسين خدماتنا الرقمية بما يتماشى مع ثقافتنا المرتكزة على الابتكار، وتأكيدًا على ريادتنا في مجال توفير الحلول المصرفية المبتكرة، وتقديم خدمات عالية الجودة، ودعم التوجه للاقتصاد الرقمي بناءً علي توجيهات الدولة والبنك المركزي".

وأضاف: "يعكس هذا الإنجاز الخطوات الهامة التي اتخذها التجاري الدولي في كافة المجالات المصرفية وخصوصًا التحول الرقمي وتطوير أجندة التقنية المصرفية في مصر".

وقال محمد سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك: "هذه الإنجازات تعكس التوجه الاستراتيجي للبنك المتمثل في التركيز على نشر ثقافة الخدمات الرقمية المصرفية، حيث يحرص على تطبيق استراتيجية البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع غير نقدي واقتصاد رقمي لتعزيز تنمية الاقتصاد القومي عبر توفير باقة من الخدمات البنكية لمختلف شرائح وفئات المجتمع".

وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك، إن "البنك يتبّنى أحدث التقنيات التكنولوجية عالميًا، وتقديم باقة من الخدمات الرقمية المصرفية، إلى جانب استحداث خدمات جديدة للوصول لأكبر عدد من الأفراد في المجتمع وبالتالي المساهمة الفعّالة لتحقيق الشمول المالي".