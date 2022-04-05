"النار التهمت جميع البضاعة".. أول إجراء من النيابة بشأن حريق معرض "أهلًا رمضان" بالقناطر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:



انتقل فريق من النيابة العامة بالقناطر الخيرية، لموقع حريق معرض "أهلًا رمضان" بالقناطر الخيرية، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وكلفت مجلس مدينة القناطر بحصر البضائع والتلفيات الناجمة عن الحريق، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتفقد اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، معرض "أهلا رمضان المحترق" في المدينة بجوار مدرسة الصنايع، وقال إنه جرى إجراء عمليات الإطفاء بواسطة 3 سيارات إطفاء انتقلت لمكان الحريق ويجرى الآن الفحص لكشف سبب الحريق كما يجرى رفع آثاره، مشيرًا إلى أنه سيجرى إعداد معرض آخر بنفس المدينة لتلبية احتياجات المواطنين كما أن الحريق لم يسفر عن ثمة إصابات بشرية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية، باندلاع حريق بمعرض أهلا رمضان بجوار مدرسة الصنايع بالقناطر الخيرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأتت النيران على معظم محتويات المعرض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.