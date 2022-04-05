فرنسا تستدعي السفير الروسي في باريس بعد طرد دبلوماسيين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - أبريل - 2022 2:26 مساءً

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا استدعت اليوم الثلاثاء السفير الروسي لدى باريس، وذلك بعد قرار سابق من فرنسا بطرد 35 دبلوماسيا روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

كان مصدر دبلوماسي فرنسي قد أعلن طرد أولئك الدبلوماسيين الروس أمس الاثنين.

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، بأن بلاده ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة هذه الخطوة تأتي في سياق نهج أوروبي. مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية القول إن موسكو سترد على قرار باريس.

وفي خطوة مماثلة قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الإثنين، إن بلادها قررت طرد «عدد كبير» من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا، في حين أفادت معلومات تلقتها وكالة «فرانس برس» بأن عددهم يصل إلى أربعين.

وتأتي عمليات الطرد هذه بعد إعلانات مماثلة في الأيام الأخيرة من دول عدة في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت ليتوانيا الاثنين طرد السفير الروسي في فيلنيوس على خلفية الحرب في أوكرانيا والفظائع التي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون الجنود الروس بارتكابها.