بيربوك: بالكاد لدينا أسلحة يمكن إرسالها إلى أوكرانيا

وقالت في حديثها مع الصحفيين ببرلين: "نحن ندرس أنظمة الأسلحة التي لم نقم بتسليمها لأوكرانيا بعد. ومع ذلك، فإن الجيش الألماني ذاته بالكاد يملك هذه الأنظمة في المستودعات".

واضافت: "الشيء المهم هو أنه يجب أن ننتبه إلى حقيقة أننا نتحدث عن أنظمة قديمة"، لافتة إلى أن "هذه الأنظمة القديمة تواجه صعوبات "متعلقة باللوجستيات والتدريب وقطع الغيار، التي ربما لم تعد موجودة".



وأشارت بيربوك إلى أنه "كلما كانت أنظمة الأسلحة التي يمكن تسليمها إلى أوكرانيا أكبر وأقدم، زادت صعوبة حل قضايا "اللوجستيات والتدريب والإصلاح".

ولفتت إلى أن ألمانيا "لا تقول لا لأوكرانيا، لكننا نبحث في الحلول التي يمكن أن تكون، ونحن نفعل ذلك معا، كشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع".

