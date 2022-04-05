ايران.. مقتل طالب للعلوم الدينية واصابة اثنين اخرين بمدينة مشهد

وقالت الشرطة ان " ناصر الأمن في العتبة ألقت القبض على المهاجم، في حين يجري التحقيق حول نواياه وهويته".

وأفادت وكالة "إيرنا" بأن المجهول "أقدم على طعن 3 أشخاص هم من طلبة العلوم الدينية، كانوا في مشهد لإنجاز مشاريع خيرية في الأحياء الفقيرة بضواحي المدينة"، موضحة أن "أحدهم قتل إثر ضربات السكين التي تلقاها، وأن الاثنين الآخرين تتم معالجتهم في المستشفى".

