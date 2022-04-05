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مولدوفا تطلب دعم دولي للتعامل مع اللاجئين الأوكرانيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

قالت مولدوفا، اليوم الثلاثاء، إنها بحاجة إلى دعم دولي كبير للتعامل مع تدفق الفارين من أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية.

وقالت ناتاليا غافريليتا، رئيسة وزراء مولدوفا، في مؤتمر للمانحين في برلين، إن مولدوفا تستضيف حوالي 100 ألف لاجئ من أوكرانيا.

وأضافت: "تسعى مولدوفا إلى توفير ظروف لائقة للاجئين بفضل تعبئة غير مسبوقة من القطاعين العام والخاص"، مشيرة إلى أن "التعامل مع هذا التدفق هو أحد أكبر التحديات التي واجهتها أي حكومة مولدوفية على مدى العقود الثلاثة الماضية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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