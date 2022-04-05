بسبب المشاهد المروعة... فايسبوك تعلق مؤقتاً وسوماً مرتبطة بأحداث بوتشا الأوكرانية

فايسبوك (أ ف ب).

أكد متحدث باسم شركة ميتا المالكة لموقع فايسبوك أنها فرضت قيوداً لفترة وجيزة على الوسوم المتعلقة بمقتل مدنيين في شمال أوكرانيا، حيث عُثر على جثث أشخاص أُطلقت عليهم النار من مسافة قريبة في بلدة استعادتها كييف من القوات الروسية.

وأدت أعمال القتل في بوتشا الواقعة خارج كييف إلى تعهد الغرب بفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وقال المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، إن الأنظمة الآلية التي تبحث عن صور تحوي أعمال عنف على فيسبوك وإنستجرام، والتي تملكها الشركة أيضاً، كانت مسؤولة عن حظر وسوم منها #بوتشا و#مذبحة بوتشا.

وكتب على تويتر «حدث هذا تلقائياً بسبب المحتوى المروع الذي نشره أشخاص باستخدام هذه الوسوم. وعندما علمنا بالمشكلة، تحركنا سريعاً لإلغاء حظر الوسوم».