إيطاليا تطرد 30 دبلوماسياً روسياً... وموسكو تتوعد بـ«رد مناسب»

أعلن وزير خارجية إيطاليا لويجي دي ماي اليوم (الثلاثاء) طرد 30 دبلوماسياً روسياً بدعوى مسائل تتعلق بالأمن القومي، فيما ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو سيكون لها رد مناسب، القومي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الدنماركي ييبي كوفود اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده ستطرد 15 دبلوماسياً روسياً بتهمة التجسس، وذلك بعد يوم من طرد دبلوماسيين روس من فرنسا وألمانيا لأسباب مماثلة.

وقال كوفود للصحافة «أثبتنا أن عملاء الاستخبارات الخمسة عشر المطرودين قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية»، مؤكداً العزم على «إرسال إشارة واضحة إلى روسيا مفادها أن التجسس على الأراضي الدنماركية غير مقبول».

ومن جهتها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية القول إن روسيا ستنتقم بعد طرد 15 من دبلوماسييها من الدنمارك.

وكان عدد من الحكومات الغربية الأخرى اتخذ نفس الأمر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بلجيكا عن طرد 21 دبلوماسياً كما أعلنت هولندا عن طرد 17 دبلوماسياً روسياً لقيامهم بالتجسس.

وأعلنت ليتوانيا أمس طرد السفير الروسي في فيلنيوس على خلفية الحرب في أوكرانيا والفظائع التي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون الجنود الروس بارتكابها.

وأعربت دول غربية عدة والأمم المتحدة عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا التي زارها الرئيس الأوكراني الاثنين والواقعة في ضواحي كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها والتي أظهرت جثثا عدة لمدنيين في الطرق أو في مقابر جماعية.