انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال قطر

وأعلن "فيفا" في بيان أنه "يمكن للمشجعين الذين تعرفوا على خصوم منتخباتهم في مرحلة المجموعات من تسليم طلباتهم لتذاكر المواجهات الأولى المثيرة".

وأضاف أنه "ستتوفر للمرة الأولى تذاكر المشجعين وتذاكر المشجعين المشروطة للمشجعين الذين يعلنون بأنفسهم أنهم أنصار منتخب معين ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب (...) وسيتمكن المشجعون مجددا من التقدم بطلب للحصول على تذاكر المباراة الواحدة أو سلسلة تذاكر لأربعة استادات كما ستتوفر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في كل منتجات التذاكر".



واشار بيان الاتحاد إلى أنه "سيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 ايار المقبل، كما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة".

وأعلن "فيفا" نهاية اذار أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية".

وكان حدد أسعارا تشجيعية مخفضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارا للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارا، أي نحو ثلث سعر التذكرة في مونديال روسيا 2018، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

