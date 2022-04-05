بلانكو يدعم اقامة مباراة ودية بين منتخبي اسبانيا والعراق

وقال بلانكو خلال مؤتمر الصحفي مشترك عقد اليوم في بغداد، بين رئيسي اللجنتين الأولمبيتين العراقية والإسبانية أن "توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين الوطنيين العراقي والإسباني لكرة اليد، سيكون باكورة تنفيذ مفردات الاتفاقية بين اللجنتين الأولمبيتين العراقية والآسيوية".من جانبه اكد رعد حمودي ان "الجميع يدرك المنجز الأولمبي الإسباني، وتقفون على ما حققه الرياضيون الإسبان أولمبيا، والبنية التحتية المتيسرة فيها من ملاعب ومراكز تدريب ومدن رياضية".

واوضح: "كل ذلك دعانا لفتح باب التعاون الأولمبي الجاد مع اللجنة الأولمبية الإسبانية".

وأضاف حمودي: "نثمن روح التواصل والرغبة الحقيقية التي أبداها بلانكو وفريق عمله، منذ أولى لحظات تواصلنا معه، إلى وفائه بعهده لنا بزيارة بغداد اليوم من أجل تفعيل مذكرة التفاهم المشترك بيننا، والساعية لتبادل الخبرات وإقامة المعسكرات بما يخدم الاتحادات الرياضية الوطنية".



وتابع: "أجدد ترحابي بزيارة ضيفي الرئيس أليخاندرو بلانكو ونائبه فرانشيسكو فيدال متمنياً لهما طيب الإقامة".

وختم "الزيارة هي الأولى لرئيس لجنة أولمبية أوروبية منذ أكثر من نصف قرن، وهي ريادة تحسب لشخصه الكريم، ولتعضيد العلاقة بين الشعبين الصديقين، مثلما تشكل علامة فارقة ستبقى ماثلة في العلاقات الأولمبية للعراق".

