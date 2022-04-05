الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، اطلاق وجبة جديدة من سلف 25 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف 25 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".



واضاف، ان "الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

