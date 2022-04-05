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ضبط صواريخ 'ستريلا' في ديالى - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط كدسا يحتوي على خمسة صواريخ نوع "ستريلا" في محافظة ديالى.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز قسم شرطة بهرز وبالتعاون مع قسم مكافحة المتفجرات، تمكنت من ضبط كدس يحتوي على خمسة صواريخ نوع (ستريلا)، تعود لعصابات داعـــش الارهابيـة".

وأوضح البيان، ان "عملية العثور على الصواريخ تمت من خلال عملية استباقية في احد بساتين ناحية بهرز جنوب مدينة بعقوبة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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