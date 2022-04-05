انت الان تتابع خبر ضجة واسعة بعد أحداث ملعب النجف.. وأبو بكر يرد على العنصرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعقب نهاية مباراة نفط الوسط والشرطة والتي انتهت لمصلحة الأول (2-1)، والتي جرت في وقت متأخر من ليلة الإثنين، اجتاح قسم من جماهير الفريق الضيف ملعب المباراة، للتعبير عن غضبهم تجاه نتيجة اللقاء.

في وقت ردت بعض جماهير الفريق المستضيف بالتهجم على الإداريين المرافقين لفريق الشرطة، بينما تعرضت مقاعد الملعب إلى التحطيم، رغم أن ملعب النجف الدولي يعد من الملاعب الحديثة الافتتاح.



ولم يصدر من أطراف اللقاء او اتحاد الكرة العراقي، أي بيان حتى الآن بخصوص هذه الأحداث، في وقت طالب عدد من المختصين بالشأن الكروي المحلي، لجنة الانضباط بالتدخل وإصدار عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة، التي تكررت أكثر من مرة في الموسم الحالي.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد ان "لجنة الانضباط تنتظر وصول تقرير مشرف المباراة وطاقم التحكيم، لفتح تحقيق موسع".

وأضاف: "تكرار هذه الحالات البعيدة عن السلوك الرياضي والتشجيع المثالي، سيؤثر على عملية احتضان بعض الملاعب لمباريات الدوري الممتاز، واتحاد الكرة ستكون له وقفة جادة بإصدار قرارات حازمة، مشابهة للقرارات التي صدرت بعد أحداث مباراة أربيل والشرطة في بداية الموسم".



يذكر أن مباراة نفط الوسط والشرطة، تأخرت لمدة 20 دقيقة، بأمر من مشرف المباراة، الذي طالب بتغيير مواقع جلوس مشجعي الفريق الضيف.

وعلى صعيد متصل، وجه محترف الشرطة عبد المجيد أبو بكر، رسالة الى بعض الجماهير التي أساءت بهتافاتها العنصرية للاعب منتخب النيجر في مباراة فريقه أمام نفط الوسط.

وكتب أبو بكر عبر صفحته على إنستجرام: "فخور جدا ببشرتي، نحن لا نختار أن نولد بالبشرة السوداء، إنها مشيئة الله وأفتخر".

ونالت ردة فعل أبو بكر، تعاطفا كبيرا لدى الجماهير وصفحات التواصل الاجتماعي، معبرين عن رفضهم لهذه الحالات العنصرية الدخيلة على الملاعب العراقية.

