عاجل.. زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب غربي تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، الثلاثاء، سواحل ولاية "إزمير" غربي تركيا.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عبر موقعها الإلكتروني، موضحاً أن مركز الزلزال بحر "إيجه" قبالة سواحل قضاء "قوش آضه سي" التابع للولاية المذكورة، وعلى عمق 6.9 كيلومتر.

ولم يصدر أي بيان عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جرّاء الزلزال.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 1034 آخرين.