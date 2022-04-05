القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس عدنان غيث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، محافظ القدس عدنان غيث.



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن "قوات الاحتلال داهمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله".

وأشارت الوكالة إلى أن "المحافظ غيث كان اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018، كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالا".

وبحسب الوكالة، "جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر أغسطس (آب) الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس".