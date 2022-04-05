منظمات دولية: غرب أفريقيا على شفا أسوأ أزمة غذائية منذ عقد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

حذرت 11 منظمة إغاثة دولية اليوم الثلاثاء، من أن تأثير الحرب في أوكرانيا جعل غرب أفريقيا على شفا أسوأ أزمة غذائية منذ عقد.



وقالت المنظمات، ومن بينها أوكسفام، وأنقذوا الاطفال، و وورلد فيجن، إنها قلقه من أن الحرب تزيد من تفاقم سوء الوضع الكارثي بالفعل في المنطقة.

ويعاني أكثر من 27 مليون شخص بالفعل من الجوع في المنطقة، ويمكن أن يرتفع هذا العدد بواقع 11 مليون شخص بحلول يونيو (حزيران) المقبل، وفقاً لما قالته المنظمات في بيان مشترك.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، سوف يعاني 6.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 أعوام من سوء التغذية الحاد في المنطقة هذا العام.

وساهم انخفاض إنتاج الحبوب بسبب الجفاف والفيضانات والصراعات والتأثير الاقتصادي لجائحة كورونا في تسريع وتيرة الأزمة.

وهذا أدى لارتفاع أسعار الطعام في غرب أفريقيا بنسبة 30% خلال الخمسة أعوام الماضية.

والآن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة، فقد ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 20% على مستوى العالم.

وبالإضافة لذلك، من المتوقع أن تؤدي الحرب لتراجع حاد في توافر القمح لدى الكثير من الدول الأفريقية، التي تستورد معظم القمح من روسيا أو أوكرانيا.