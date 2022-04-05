رئيسة المفوضية الأوروبية تتوجه إلى كييف (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إلى كييف هذا الأسبوع، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقال المتحدث باسم فون دير لاين على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، سيرافقها.

نفت روسيا ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، متهمة في الوقت نفسه كييف بنشر الأكاذيب بشأن بوتشا.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين إن القوات الروسية لم ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف نيبينزيا، في كلمته بجلسة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في بوتشا التي أثارت حفيظة الغرب مع انتشار صور الجثث في شوارع المدينة الأوكرانية في وقت تتهم فيه كييف القوات الروسية بارتكاب "مجزرة" في المدينة.

وقال مندوب روسيا إن "الدول الغربية ترفض مناقشة الوضع الإنساني في بوتشا لتحويل الأنظار عن استفزازات النظام الأوكراني".

وأضاف: "النظام الأوكراني ينشر الأكاذيب عن بوتشا ويحاول استفزازنا".

واعتبر نيبينزيا موقف بريطانيا بصفتها رئيسة لمجلس الأمن "أمر مشين ووصمة في تاريخها".

وقال المندوب الروسي "قواتنا انسحبت من مدينة بوتشا في 29 مارس (آذار) والسلطات الأوكرانية لم تتحدث عن أي مذابح.

وحذر من أن استبعاد بلاده من مجلس حقوق الإنسان الأممي "سيكون قرارا غير مسبوق ولن يساعد في محادثات موسكو وكييف".

وقال مندوب روسيا: "لا يمكننا أن ننفي مقتل مدنيين في الحرب الأوكرانية ولكن ما نُشر بشأن بوتشا مفبرك".

وترفض روسيا بشكل قاطع اتهامات "الهجوم على منطقة بوتشا" في محيط كييف الكبرى، وحذرت في وقت سابق اليوم، من أن "الاستفزازات الناتجة عن الوضع في بوتشا الأوكرانية يهدد السلم والأمن الدوليين".

ونقلت موقع قناة"روسيا اليوم" في نسخته العربية عن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، قوله "تم شن هجوم وهمي (مزيف) آخر في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، بعد أن غادرت القوات الروسية من هناك وفقا للخطط".

وتابع "أقيم هناك عرض مسرحي بعد أيام قليلة وتم نشر الفبركات عبر جميع القنوات والشبكات الاجتماعية من قبل الممثلين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين".