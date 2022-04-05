وكالة: إيطاليا تعلن استعدادها لقطع إمدادات الغاز والنفط الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده مستعدة لقطع إمدادات الغاز والنفط الروسية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وقال دي مايو، في مؤتمرات صحافية مشتركة مع نظيريه الكرواتي والسلوفيني جوردون جرليك رادمان وانزي لوغار أمس الاثنين في زغرب، إن "إيطاليا لن تتراجع، إذا تم منع استيراد الغاز والنفط من روسيا".

وتابع دي مايو "لم نستخدم حق النقض (الفيتو) على حزم العقوبات ولن نستخدم حق النقض ضد أي منها. تُظهر أحداث بوشا المأساوية أن الحرب لم تنتهِ فحسب ، بل إن شدة هذه الحرب وفظاعاتها في ازدياد مستمر"، مضيفاً أن إيطاليا "مستعدة" لتقديم أدلة جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية مع شركائها الأوروبيين.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي "سنطلب من الاتحاد الأوروبي تسريع كل تلك الإجراءات والمبادرات التي تعمل على حماية العائلات والشركات"، مشدداً على ضرورة وضع "سقف للأسعار" في إشارة إلى سعر الغاز الطبيعي.

وأكد دي مايو أنه "من المهم أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، بل والأكثر أهمية إذا تم إلغاء حظر واردات الغاز من روسيا".