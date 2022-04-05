أوكرانيا: روسيا تعترض شحنات القمح المصدرة لمصر.. وموسكو تنفي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت السفارة الأوكرانية في القاهرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن روسيا "اعترضت سفينة محملة بشحنات قمح قادمة من بلادها إلى مصر"، وذلك في إطار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت السفارة أنه تم منع السفينة "إيماركريس 3"، التي تحمل واردات القمح الأوكرانية التي اشترتها الحكومة المصرية، من التقدم بمسارها موضحة ان السفينة التي خرجت من ميناء دمياط، شمالي مصر، لجلب الشحنات وقطعت مسافة أكثر من 16 يوما في عرض البحر، محتجزة الأن في ميناء تشورنومورسك، عند مدينة أوديسا الساحلية الاستراتيجية، الواقعة جنوب غربي أوكرانيا على البحر الأسود، وفقاً لما قالته السفارة.

من جانبها، نفت السفارة الروسية بالقاهرة الحديث عن منع حركة السفينةَ أو إعاقتها عن رحلتها.

يشار إلى أن كل من روسيا وأوكرانيا يتصدران قائمة مصدري القمح لمصر ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.