شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ" تناقش العلاقات المصرية الفرنسية والصينية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عفت السادات، وكيل اللجنة والقائم بعمل رئيس اللجنة، اجتماعين الأسبوع المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة، وتناقش خلال الاجتماع الأول يوم الأحد، "العلاقات المصرية الفرنسية"، بينما تناقش لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع الثاني يوم الاثنين، "العلاقات المصرية الصينية، بحضور ممثلي الحكومة.

كانت لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، ناقشت عدد من الموضوعات خلال الفترة الماضية، حيث عقدت اجتماعا العلاقات المصرية الروسية، وكذلك العلاقات مع دول القارة الإفريقية، وأكد أعضاء اللجنة على حرص الدولة المصرية على دعم علاقاتها بكافة دول العالم على كافة المستويات إقليميا و عربيا ودوليا.

كما أشادت اللجنة برئاسة النائب عفت السادات، ببيان وزارة الخارجية الذي أعرب عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وما تخلَّلته من مواصلة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لساحة المسجد الأقصى المُبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلًا عن استمرار وتيرة عمليات استهداف المواطنين الفلسطينيين.