شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الحكومة نجحت فى ضبط الأسواق مع بداية شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن نجاح الدولة المصرية في توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين وبمخزون يكفى لشهور أمر جيد للغاية في ظل ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة جراء أزمة كورونا ومؤخرا الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أنه مع بداية شهر رمضان الكريم لم يشعر المواطنين بأى نقص للسلع في الأسواق وهو أمر يحسب للحكومة.

أضاف الجندى، أنه في الوقت الذى انتقدنا فيه الحكومة كثير وطالبنا وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالرقابة على الأسواق لا يسعنا إلا أن نؤكد أيضا أن هناك جهود بذلت في هذا الصدد، وبشكل كبير ونالت رضا كثير من المواطنين بالرغم من التضخم الذى ضرب العالم مؤخرا، موضحا أنه ينبغي على الحكومة أن تزيد من الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة أيضا حماية لحقوق المستهلكين.

وثمن عضو مجلس الشيوخ جهود الحكومة التى أسفرت عن توفير المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك بشكل مطمئن، مشددا على ضرورة التفاعل وبجدية مع الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك لملاحقة أى محاولات من التجار للخروج على القانون، كما لفت إلى أن الدولة تضرب بيد من حديد ضد أي تاجر أو مؤسسة تحاول أن تتلاعب بالأسعار في هذا الصدد.