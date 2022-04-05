انت الان تتابع خبر محرز يسعى للثأر وفك عقدة الشباك الإسبانية في دوري الابطال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهناك ثأر شخصي للنجم الجزائري رياض محرز مع أتلتيكو مدريد، ويعود ذلك إلى موسم (2016- 2017) عندما كان لاعبًا في صفوف ليستر سيتي.

وواجه محرز حينها أتلتيكو مدريد رفقة الثعالب في ربع النهائي، وخسر ذهابًا في إسبانيا بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في الإياب على ملعبه (1-1)، ليودع المسابقة الأوروبية من تلك المرحلة دون أن يساهم في هز شباك الروخيبلانكوس.



وفي نفس الموسم وتحديدًا في دور الـ16، كان محرز على موعد مع مواجهة إسبانية أخرى بملاقاة إشبيلية، وحينها خسر ذهابًا خارج أرضه (2-1)، قبل أن يفوز إيابًا على ميدانه بهدفين دون رد، وصنع محرز هدفًا في تلك المباراة ليمكن الثعالب من التقدم إلى ربع النهائي.

ويملك محرز في رصيده مواجهة أخرى مع الأندية الإسبانية، وأتت تلك المرة أمام ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم (2019- 2020).



وشارك محرز لمدة 90 دقيقة في فوز السيتي ذهابًا في البيرنابيو بنتيجة (2-1) دون أن يساهم في هز الشباك، بينما جلس على مقاعد البدلاء في لقاء الإياب بملعب الاتحاد.

ويرغب محرز في إنهاء جفافه التهديفي مع الأندية الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد، خاصة أنه يقدم واحدا من أفضل مواسمه تهديفيًا.

وشارك محرز في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة آخر، وبشكل عام شارك مع السيتي في 36 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 7.

وبالنظر إلى مشاركات محرز الأخرى في ربع نهائي دوري الأبطال، فبعد مواجهة أتلتيكو مدريد السابق ذكرها، شارك مع السيتي أمام توتنهام هوتسبير في موسم (2018- 2019)، وحينها شارك في لقاء الذهاب الذي خسره السيتي خارج أرضه بهدف دون رد، ولم يشارك في الإياب.

وفي الموسم التالي (2019- 2020) شارك لمدة 34 دقيقة في خسارة السيتي أمام ليون بنتيجة (3-1).

وشارك في مباراتي بوروسيا دورتموند بربع النهائي الموسم الماضي، وحينها صنع هدفًا في الفوز ذهابًا بملعب الاتحاد (2-1)، قبل أن يسجل هدفًا في الفوز إيابًا بنفس النتيجة في ألمانيا.

