الكويت.. رئيس الوزراء يقدّم استقالة حكومته إلى ولي العهد

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية خبرا جاء فيه أن ولي العهد الكويتي تسلم كتاب استقالة الحكومة من رئيسها بقصر بيان.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول الاستقالة أو أسبابها.

وكان قد كلف أمير البلاد في الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة للمرة الثانية في 23 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2021.