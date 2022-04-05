ألمانيا: لن نفرض حظراً على الغاز الروسي لهذا السبب

ونقلت صحيفة "فيلت" عن وزيرة الخارجية الألمانية قولها: "لو كان الحظر الكامل سيوقف هذه الحرب لكنا فعلنا ذلك على الفور".

وأشارت بيربوك أن "مثل هذا القرار سيرفع تكلفة استمرار الصراع"، مضيفةً: "ومع ذلك، فإن السلطات الألمانية، ستناقش مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، عملية تقليل الاعتماد على الغاز الروسي".

