انت الان تتابع خبر ألمانيا: لن نفرض حظراً على الغاز الروسي لهذا السبب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، عن موقف رافض لفرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، على الرغم من الجولة الجديدة لتوتر العلاقات مع موسكو.
ونقلت صحيفة "فيلت" عن وزيرة الخارجية الألمانية قولها: "لو كان الحظر الكامل سيوقف هذه الحرب لكنا فعلنا ذلك على الفور".
وأشارت بيربوك أن "مثل هذا القرار سيرفع تكلفة استمرار الصراع"، مضيفةً: "ومع ذلك، فإن السلطات الألمانية، ستناقش مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، عملية تقليل الاعتماد على الغاز الروسي".
وأشارت بيربوك أن "مثل هذا القرار سيرفع تكلفة استمرار الصراع"، مضيفةً: "ومع ذلك، فإن السلطات الألمانية، ستناقش مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، عملية تقليل الاعتماد على الغاز الروسي".