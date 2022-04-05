بسبب كورونا.. شنغهاي الصينية تمدد الإغلاق الصحي على 26 مليون ساكن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت السلطات البلدية في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الثلاثاء إنه تم تمديد الإغلاق المفروض بسبب كوفيد-19 على 26 مليون من سكان المدينة إلى أجل غير مسمى.



وقبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية، سيتعين على المسؤولين انتظار نتائج اختبارات كوفيد-19 الجماعية التي أجريت أمس الاثنين، وفحص المصابين ونقلهم إلى منشآت الحجر الصحي.

وسجلت لجنة الصحة في بكين أكثر من 16 ألف إصابة جديدة يوم الثلاثاء، وهو أعلى رقم في موجة فيروس كورونا الحالية في الصين والأسوأ منذ عامين.

ولم تظهر أعراض على أكثر من 15 ألفا من الحالات المسجلة. وفي شنغهاي وحدها، تم تسجيل 268 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وأكثر من 13 ألف إصابة بدون أعراض بعد اختبارات جماعية في الأيام القليلة الماضية.

كما تضرر إقليم جيلين شمال شرقي الصين بشدة.

وسجلت المدينة أكثر من 70 ألف إصابة منذ بداية مارس. وأمس الاثنين، تم تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة للمرة الأولى.

وكان من المفترض في الأصل أن يستمر حظر التجول في غرب المدينة من يوم الجمعة الماضي إلى اليوم الثلاثاء، لكن السلطات طلبت من السكان مواصلة البقاء في منازلهم.