تعرف على آخر تطورات انتشار كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 493.67 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 11 ملياراً.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 493 مليوناً و675 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 170 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 ملياراً وسبعة ملايين جرعة.