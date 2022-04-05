طوارئ بميناء طور سيناء لاستقبال شحنة عجول صومالية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

يستعد ميناء الطور البحري بجنوب سيناء، لاستقبال شحنة عجول صومالية حية، للمرة الثالثة على التوالي تمهيدًا لذبحها وتوزيعها على مدن المحافظة والمحافظات الأخرى، وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال شحنة العجول، وجرى التنسيق مع إدارة الميناء، ومديريتي الطب البيطري، والزراعة، لتقديم كافة أشكال الدعم، وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من خلو العجول من أي أمراض.

قال أحمد أبو خضرة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات النقل المسئولة عن الشحنة، إنه من المقرر أن يصل ميناء الطور اليوم الثلاثاء 1900 عجل صومالي حي سيجري نقلهم تحت إشراف مديرية الطب البيطري إلى المحجر الصحي بالمزرعة النموذجية بالمنطقة الصناعية في مدينة الطور، وذلك تمهيدًا لذبحهم على دفعات .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريح لمصراوي" اليوم، أن محافظة جنوب سيناء لها حصة كبيرة من هذه العجول، يجري ذبحها وبيعها للمواطنين بأسعار مدعمة داخل منافذ المحافظة، ومديرية الزراعة، وباقي العجول يجري ذبحها على دفعات داخل المجزر الآلي بمدينة الطور تحت إشراف لجنة طبيعة تقوم بوضع كافة الأختام الصحية عليها، ثم يجري نقلها في سيارات "ثلاجة" إلى المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن هذه الشحنة تعد الشحنة الثالثة للعجول الحية التي استقبلها ميناء الطور، وتعد الشحنة الأولى في مارس 2021، وهي عبارة عن 1495 رأس عجل سوداني حية قادمة من السودان على متن السفينة "TRUST-1"، والشحنة الثانية في يناير الماضي على متن نفس السفينة (TRUST-1)، وتتضمن 2000 رأس عجل صومالي.