تراجع الدينار الكويتي والريال القطري.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار شراء الدينار الكويتي والريال القطري مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها بتعاملات أمس، في البنك الأهلي المصري، بينما استقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي: 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 57.66 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و60.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 47.10 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع .

سعر الريال القطري: 4.76 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و5.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 25.35 جنيه للشراء، و25.88 جنيه للبيع.