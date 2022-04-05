سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

ووفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي، فإن مبيعات محلات الذهب شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك لاتخاذ المستهلكين المعدن الأصفر كملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 649 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 834 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 973 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1112 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 7784 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1932 دولارا للأوقية، بتراجع طفيف قدره 0.03%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت القاهرة.

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