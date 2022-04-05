جامعات ومؤسسات عراقية تحصد تصنيفات عالمية جديدة

وذكرت وزارة التعليم في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "النتائج أظهرت تسعا وثلاثين مؤسسة وجامعة عراقية بينها ثمان وعشرون جامعة حكومية تتصدرها جامعات بغداد والمستنصرية والتكنولوجية".

جدير بالذكر أن تصنيف Scimago يعتمد على مؤشر مركب يجمع بين ثلاثة معايير مختلفة تستند إلى أداء البحث (50%) ومخرجات الابتكار (30%) والتأثير المجتمعي (20%) ويتضمن كل مؤشر رئيس مؤشرات فرعية مثل عدد الأبحاث المنشورة ونوعية المجلات المنشور بها وعدد الاستشهادات المرجعية ومعاملات التأثير النسبية فضلا عن اشتراطات تتعلق بالنشر لما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات SCOPUS ضمن سنة التقييم، بحسب البيان.

