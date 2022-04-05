فريق عمل مسلسل 'دنيا تانية' يردّ على الرقابة ببيان رسمي

وجاء ذلك في بيان لمجلس الرقابة على المصنفات الفنية إن "منتجي المسلسل لم يحصلوا على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وقرروا إذاعته بالتحايل، فضلاً عن احتوائه على مشاهد غير أخلاقية".

كما أكد أنه "طالب جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص".

ويعرض المسلسل يوميا على قناة السومرية وعلى الموقع الرسمي في تمام الساعة 23:30 طيلة شهر رمضان المبارك.