أسعار الدولار ترتفع أمام الدينار في الأسواق المحلية

وجاء سعر بيع المئة دولار بـ 147750 ديناراً، بينما سجل سعر شراء المئة دولار بـ 147500 دينار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

