أوكرانيا تشهد أكبر عدد من ضحايا جرائم الحرب في بوروديانكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مكتب المدعية العامة الأوكرانية إنه سجل أكثر من سبعة آلاف تقرير عن جرائم حرب روسية مزعومة في منطقة كييف.



وكان معظم الضحايا في بوروديانكا، شمال غربي كييف، حسبما ذكرت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا في وقت متأخر من مساء الإثنين، حسبما نقلت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية.

وبدأ مكتب المدعية العامة بالفعل التحقيق في جرائم حرب محتملة في إيربين وبوتشا وأورسل.

وتنتشر صور السكان العزل الملقيين على الأرض في بلدة بوتشا الصغيرة بعد انسحاب القوات الروسية في جميع أنحاء العالم منذ مطلع الأسبوع، وسيطرت القوات الروسية على المنطقة لأسابيع.

وتقول أوكرانيا والعديد من القوى العالمية إن الجنود الروس ارتكبوا المذبحة، وتقول موسكو إنها لا علاقة لها بعمليات القتل ووصفت الصور بأنها "ملفقة".

وفي الوقت نفسه، تعهد وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي بإجراء مراجعة مستقلة سريعة وتوثيق الفظائع المكتشفة في بوتشا.