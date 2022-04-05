وزير الاقتصاد التونسي يؤكد أنه لا مقارنة مع الوضع في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد إن الوضع في تونس لا يمكن مقارنته بلبنان، في إشارة إلى تصريحات نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي بشأن مزاعم إفلاس الدولة والمصرف المركزي اللبناني.



ويثير الوضع في لبنان مخاوف في تونس أيضاً من اشتداد الأزمة المالية في ظل وضع اقتصادي دقيق وضغوط من المؤسسات المالية الدولية ، للبدء بإصلاحات تشمل أساساً الدعم الحكومي والمؤسسات العمومية وكتلة الأجور وأعداد الموظفين.

لكن الوزير سمير سعيد قلل من هذه المخاوف ، وقال لإذاعة "جوهرة" الخاصة، إن البنك المركزي التونسي يعمل بكل استقلالية للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى.

وأوضح الوزير أن البنك حافظ على سيولة كافية في خطوة لتفادي التوسع في تمويل الموازنة عبر الأوراق المالية أو التسبب في تضخم مصطنع.

كما حث الوزير على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار للتمكّن من أجل رفع نسق النمو وتقوية إيرادات الدولة لتغطية المصاريف الجارية.