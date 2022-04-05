ألمانيا تدرس إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاعية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، أن حكومة بلادها تدرس توريد المزيد من الأنظمة الدفاعية إلى أوكرانيا وذلك بعد كشف النقاب عن قتل العديد من المدنيين في بلدة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف.



وفي أعقاب لقاء مع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، قالت بيربوك في برلين الإثنين:" سنعزز مرة أخرى دعمنا لدفاع أوكرانيا"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بحياة وموت ملايين الناس في أوكرانيا.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر:" لهذا السبب ننظر الآن في توريد أنظمة لم نوردها حتى الآن".

وقالت بيربوك إنه يجري الحديث حول ما إذا كانت المشاكل التقنية مثل تلك المتعلقة بتوريد أنظمة الأسلحة واستخدامها، لا يمكن حلها.

ولم توضح بيربوك ما هي الأنظمة التي يمكن أن تكون محل دراسة.

كانت ألمانيا وردت إلى أوكرانيا حتى الآن أسلحة من بينها صواريخ أرض جو وأسلحة مضادة للدبابات، لكن الحكومة الأوكرانية تشكو منذ فترة طويلة من عدم كفاية ما تورده ألمانيا.

وعن الأحداث التي وقعت في بوتشا، قالت بيربوك إن " جرائم الحرب هذه لا ينبغي أن تمر دون عقاب" مشيرة إلى أن بلادها ستوفر مليون يورو إضافية للمحكمة الجنائية الدولية لحفظ الأدلة واستجواب الشهود ميدانيا، كما ستوفر الحكومة الألمانية خبراء يعملون في هذا المجال، وستقدم ألمانيا مليون يورو لدعم لجنة التحقيق المستقلة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت بيربوك إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد عقوباته على روسيا بشكل ملحوظ مرة أخرى، مشيرة إلى أن بلادها قدمت في بروكسل عدداً كبيراً من المقترحات بهذا الخصوص.

ووجهت بيربوك الشكر إلى سنغافورة على العقوبات التي فرضتها على روسيا، وإدانتها للحرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.