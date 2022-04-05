شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: القوات الأوكرانية استعادت مناطق رئيسية في الشمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية استعادت مناطق رئيسية في الشمال، مجبرة القوات الروسية على الانسحاب من مناطق حول تشيرنيهيف وشمال العاصمة كييف.

وأفادت وزارة الدفاع في نشرة دورية على تويتر بأن من المرجح أن يستمر القتال على مستوى منخفض في مناطق مستعادة حديثا، لكنه يتراجع بشدة هذا الأسبوع مع انسحاب بقية القوات الروسية.

وأضافت الوزارة أن العديد من الوحدات الروسية المنسحبة من شمال أوكرانيا من المرجح أن تحتاج لإعادة تجهيز وتجديد كبيرة قبل أن يكون بمقدورها إعادة الانتشار للمشاركة في العمليات بشرق أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.