الرئيس زيلينسكي يعين الوفد المكلف بمناقشة الضمانات الأمنية مع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء الوفد الذي سيناقش الضمانات الأمنية مع روسيا.



ومن المقرر أيضا أن يقود رئيس وفد محادثات السلام الأوكرانية، ديفيد أرخكاميا، المحادثات بشأن الضمانات الأمنية، وفقا لمرسوم وقعه زيلينسكي ونشر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

كما أن المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك هو أيضا جزء من الوفد الجديد المكلف بالعمل على حل القضايا الأمنية.

وخلال المفاوضات مع موسكو في نهاية مارس/آذار، أبدت كييف استعدادا لإبرام معاهدة بشأن مركز أوكرانيا المحايد وغير المنحاز والخالي من الأسلحة النووية في ضوء بعض الضمانات الأمنية.

وسيتم توفير هذه الضمانات من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، استنادا إلى نموذج التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووفقا للمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، فإن أعضاء الحلف العسكري ملزمون بتقديم مساعدة عسكرية فورية في حالة وقوع هجوم على أحد الشركاء.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت متأخر من مساء الإثنين، إن "الوزارة تتوقع مزيدا من الهجمات الروسية على مدينة خاركيف المحاصرة شرقي البلاد".

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع أولكسندر موتوزيانيك، لصحيفة "أوكرايينسكا برافدا"، إن "القوات الروسية تستعد للسيطرة على المدينة".

وأضاف أن "القوات الروسية في أجزاء أخرى من أوكرانيا تتلقى أيضا تعزيزات".