رئيس بلدية زهيتومير الأوكرانية: القوات الروسية انسحبت من المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قامت ليتوانيا الإثنين بطرد السفير الروسي في فيلنيوس على خلفية الحرب في أوكرانيا والمزاعم التي يتهم الجنود الروس بارتكابها في بوتشا.



وقال وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس للصحفيين: "ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تتمتع بالسيادة والفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في مدن أوكرانية محتلة من بينها بوتشا، قررت الحكومة الليتوانية تقليص التمثيل الدبلوماسي، وبالتالي سيتوجّب على سفير روسيا المغادرة".

وكان شركاء أوروبيون اتخذوا مثل هذه الخطوة بالفعل، إذ قامت بلجيكا في الأسبوع الماضي بطرد 21 دبلوماسيا روسيا لاتهامهم بالتجسس.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس على "تويتر" إن هؤلاء الدبلوماسيين "ضالعون في التجسس والقيام بعمليات لممارسة نفوذ يهدد أمننا القومي".

وفي ذات السياق، أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية الثلاثاء الماضي، طرد 17 دبلوماسيا روسيا من بلادها لاتهامهم بالتجسس.

كما طردت التشيك دبلوماسيا روسيا، وقالت إن براغ تعمل بشكل مشترك مع الحلفاء على تقليص الوجود الاستخباري الروسي في الاتحاد الأوروبي.

يأتي الإعلان من ليتوانيا، فيما تدرس حكومة برلين اتخاذ إجراء بحق دبلوماسيين روس مشتبه في قيامهم بعمل استخباراتي بألمانيا تحت غطاء العمل الدبلوماسي.

وتعليقا على تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية عن احتمال طرد دبلوماسيين روس، قالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الإثنين :" الأمر الواضح على نحو تام بالطبع هو أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

في الوقت نفسه، قالت المتحدثة إنها ليس لديها "وضع جديد لليوم للحديث عنه".

ورأت المتحدثة أنه لن يكون من المجدي الإدلاء بتعليق مفصل بشكل مسبق في حال التخطيط لمثل هذه التدابير.

وكانت الصحيفة ذكرت أن الحكومة الألمانية تدرس طرد "عدد كبير بشكل ملحوظ" من الدبلوماسيين الروس.