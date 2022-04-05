ألمانيا تطرد عددًا كبيرًا من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت ألمانيا، امس طرد عدد كبير من الدبلوماسيين في السفارة الروسية ببرلين، على خلفية مزاعم حدوث "عملية قتل جماعي" قرب كييف.



وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بربوك في بيان وصل "العين الإخبارية"، نسخة منه، الإثنين، "يجب أن نواجه هذه الوحشية بقوة حريتنا وإنسانيتنا"، مضيفة "كما يجب أن يكون واضحا أيضا أنه يجب علينا الدفاع عن حريتنا".

وتابعت بيربوك قائلة: "لقد قررت الحكومة الفيدرالية امس، أن تعلن عددا كبيرا من أعضاء السفارة الروسية، أشخاصا غير مرغوب فيهم، بعد أن عملوا كل يوم ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا هنا في ألمانيا".

فيما قالت صحيفة بيلد الألمانية إن عدد الدبلوماسيين الروس "غير المرغوب بهم"، 40 دبلوماسيا.

وفي بيانها، ذكرت وزيرة الخارجية "لن نستطيع مواصلة تحمل هؤلاء"، في إشارة لأعضاء السفارة الروسية.

وأوضحت بيربوك أن القرار تم إبلاغه للسفير الروسي في ألمانيا سيرجي نتشاييف بعد ظهر اليوم، عقب استدعائه وإعلامه بالأمر.

بيربوك قالت أيضا "سنتخذ المزيد من ردود الفعل بالتعاون مع شركائنا، وسنشدد العقوبات الحالية ضد روسيا".

وتابعت "كما سنزيد بحزم دعمنا للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

يذكر أن إعلان دبلوماسيين كأشخاص غير مرغوب فيهم، يعني الطرد من البلد المستضيف.

وسيكون أمام الأشخاص المعنيين بالقرار خمسة أيام لمغادرة ألمانيا.

وكانت ليتوانيا قد قامت الإثنين بطرد السفير الروسي في فيلنيوس على خلفية الحرب في أوكرانيا والمزاعم التي يتهم الجنود الروس بارتكابها في بوتشا.

وكان شركاء أوروبيون اتخذوا مثل هذه الخطوة بالفعل، إذ قامت بلجيكا في الأسبوع الماضي بطرد 21 دبلوماسيا روسيا لاتهامهم بالتجسس.