وزير الخارجية المصري: الدول العربية عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عرض وفد وزاري عربي يرافقه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في موسكو، الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.



جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري في إطار زيارته مع مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري، تنفيذا لمُخرجات مجلس الجامعة العربية بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

وقال شكري إن مجموعة الاتصال العربية طرحت التوسط لتقريب وجهات النظر لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا بطريقة سلمية.

وأشار شكري،الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إلى أن مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا شددت خلال محادثاتها في روسيا على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى.

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن الأزمة الأوكرانية تؤثر على أمن الطاقة والغذاء عالميًا.

بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الموقف العربي يتمثل في دعم الحوار والمسار الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية.

ونوه الأمين العام إلى أن الأزمة الأوكرانية لديها تأثيرات كبيرة على الدول العربية ومنها التأثير السلبي على الاحتياجات من الغلال والحبوب.

وتابع أبوالغيط أن حركة السياحة في بعض الدول العربية تأثرت سلبًا بالحرب في أوكرانيا.

من جانبه، كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه ناقش مع مجموعة الاتصال العربية عددًا من الملفات الدولية بينها الوضع في أوكرانيا واليمن وليبيا.

وأضاف أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن أن تتحقق بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، متهما أطرافا خارجية تسعى لاستمرار التصعيد في أوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي أن بريطانيا رفضت طلب موسكو بعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وأشار إلى أن العقوبات على روسيا تؤثر على الاقتصاد العالمي لاسيما على الدول المستوردة للمواد الغذائية.

ويجري عدد من وزراء خارجية دول عربية، الإثنين، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، ضمن وفد وزاري يرافقهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفقا لما أفادت به مصادر رسمية وإعلامية.

وقالت جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم إن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة وصل إلى موسكو في وقت سابق، ضمن وفد وزاري عربي يمثل مجموعة الاتصال الوزارية التي شكلها مجلس الجامعة في 9 مارس ؟/ آذار الماضي لبحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الدول العربية.