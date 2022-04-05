قرقاش: المشاهد المروعة للجثث في بوتشا الأوكرانية تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات امس إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا، وإنهاء الأزمة الإنسانية في البلاد.



وكتب الدكتور أنور قرقاش على حسابه بموقع "تويتر"، "المشاهد المروعة لجثث الضحايا في منطقة بوتشا الأوكرانية تؤكد ضرورة السعي المخلص إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة".

وتابع "ومن هذا المنطلق تقوم الإمارات بدورها لإغاثة المتضررين في أوكرانيا وتشجيع النهج الدبلوماسي لمواجهة هذه الأزمة عبر الحل السياسي العاجل".

من جانبه قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا امس إن الأدلة على عمليات قتل المدنيين في بلدة بوتشا هي مجرد "غيض من فيض" وإنها تبين الحاجة إلى فرض عقوبات أشد على موسكو.

وقالت السلطات الأوكرانية اليوم الإثنين إنها تحقق في جرائم حرب يحتمل أن تكون روسيا ارتكبتها بعد أن أظهرت صور من بوتشا جثث مدنيين ملقاة على الأرض وقبورا مؤقتة.

وفي وقت سابق، وزعت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية مقطع فيديو تقول إنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على جنبات الطريق، بعد انسحاب القوات الروسية.

وتتصاعد الانتقادات الغربية لروسيا منذ الأحد، على خلفية المزاعم الأوكرانية عن "عملية قتل جماعي" في بوتشا الواقعة خارج العاصمة كييف.

في المقابل، ترفض روسيا بشكل قاطع اتهامات "الهجوم على منطقة بوتشا" في محيط كييف الكبرى، وحذرت في وقت سابق اليوم، من أن "الاستفزازات الناتجة عن الوضع في بوتشا الأوكرانية تهدد السلم والأمن الدوليين".

ونقل موقع "روسيا اليوم" في نسخته العربية عن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، قوله "تم شن هجوم وهمي (مزيف) آخر في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، بعد أن غادرت القوات الروسية من هناك وفقا للخطط".

وتابع "أقيم هناك عرض مسرحي بعد أيام قليلة وتم نشر الفبركات عبر جميع القنوات والشبكات الاجتماعية من قبل الممثلين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين".