مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنفرض عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان النقاب عن اعتزام بلاده فرض عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع.



وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي، مساء امس، إن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا أثرت بشكل كبير في الصراع لصالح كييف، سنواصل الضغط على الاقتصاد الروسي.

وأضافت لا نستطيع الجزم بأن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في أوكرانيا، والمرحلة الجديدة من الهجوم الروسي على أوكرانيا قد تستمر أشهرا أو أكثر.

وتابع، أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن العقوبات وحدها لن تحل الأزمة لكنها أداة فعالة ضد روسيا.

وأشار إلى إن روسيا "تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا ومناطق في جنوبها".

ورأى أن "روسيا حاولت إخضاع أوكرانيا بكاملها وفشلت، الآن ستحاول السيطرة على أجزاء معينة من البلاد"، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة من الهجوم الروسي "قد تستمر أشهرا أو أكثر".