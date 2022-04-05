مقتل شخصين جراء تحطم مروحية في أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني- (د ب أ):

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الثلاثاء إن شخصين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة مروحية في ولاية نيو ساوث ويلز.

ولقي شخصان كانا على متن المروحية حتفهما في موقع الحادث في منطقة "سنوي ماونتينز" على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب غرب سيدني.

وقالت الشرطة إن خدمات الطوارئ عثرت على حطام المروحية حوالي منتصف الليل (1400 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين بعد أن فقد مركز تنسيق الإنقاذ المشترك التابع للهيئة مسار الطائرة.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي) الإذاعية الأسترالية عن السلطات تأكيدها أن الضحيتين هما الطيار وراكب.

وهذا هو ثاني حادث تحطم مميت لمروحية في أستراليا في غضون أقل من أسبوع. ولقي خمسة أشخاص حتفهم يوم الخميس عندما سقطت طائرتهم فوق جبل بشمال ملبورن في ولاية فيكتوريا.