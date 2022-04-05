الإعلان العاشر.. الإسكان تعلن موقف تسليم الشقق.. وزيادة الأسعار وتغيير نسب الفائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن أسعار الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي سواء كانت في الإعلان العاشر أو الإعلانات المتتالية لن يتم زيادة أسعار الوحدات أو الفائدة المتفق عليها في كراسات الشروط.

وأضافت عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية، أن الصندوق يعمل حاليا في تسليم شقق الإعلان العاشر للحاجزين، حيث تم تسليم ما يقرب من 40 ألف وحدة في هذا الإعلان فقط وجارى تسليم باقى الحاجزين تباعا بكل المدن.

وأشارت إلى أنه سيتم دراسة أسعار الإعلان المقبل لشقق الإسكان الاجتماعي للوقوف على الأسعار بعد المتغيرات العالمية الموجودة الآن.

ويمكن متابعة حالة الطلب في التقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي من خلال دخول الحاجزين على رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، من خلال هذا الرابط.اضغط هنا

ثم يتم الدخول على الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وكتابة الرقم القومي الخاص بالعميل المكون من 14 رقمًا لطلب الاستعلام عن الشقة، يليه إدخال كافة البيانات المطلوبة، وأخيرا الضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الإعلان العاشر.

وتتواجد شقق الإعلان العاشر في مدن السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بـ6 أكتوبر، أما عدد المتقدمين بالإعلان العاشر بمدن السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة والمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر بمدينة 6 أكتوبر بلغ عدهم نحو 97040 متقدم للحجز.

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