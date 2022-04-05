أوكرانيا.. مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين في ميكولايف

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ):

قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 62 آخرون في هجمات روسية على ميكولايف بجنوبي أوكرانيا، حسبما كتب حاكم المنطقة فيتالي كيم على تليجرام في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وكان رئيس البلدية أولكسندر سينكيفيتش قد قال في وقت سابق على تليجرام إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 46 آخرون.

وقال سينكيفيتش إنه تم إطلاق النار على منازل ومستشفيات ورياض أطفال ومدارس ودار أيتام. وغادر نحو 120 شخصا المدينة يوم الاثنين في حافلات إجلاء.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

ولقي شخصان حتفهما في أفديفكا بشرقي أوكرانيا يوم الإثنين، حسبما ذكرت صحيفة "أوكرايينسكا برافدا"، نقلا عن حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو.