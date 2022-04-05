شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة غذاء غير مسبوقة.. 27 مليونا يعانون الجوع غرب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالات إغاثة اليوم الثلاثاء إن دول غرب افريقيا تواجه أسوأ أزمة غذاء على الإطلاق مدفوعة بالصراع والجفاف وتأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية وتوافرها.

وقالت 11 منظمة إغاثة دولية في بيان مشترك إن هناك نحو 27 مليونا يعانون الجوع في المنطقة، وقد يرتفع هذا العدد إلى 38 مليونا بحلول يونيو بزيادة 40% عن العام الماضي وهو ارتفاع تاريخي.

وتواجه مساحات شاسعة من غرب افريقيا، ومنها أجزاء من بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا، حركات مسلحة أجبرت ملايين الأشخاص على ترك أراضيهم. وهي، إلى جانب تشاد، أشد الدول تضررا من الجوع.

وشهدت المنطقة أيضا فيضانات وموجات جفاف شديدة بسبب آثار تغير المناخ ما جعل الزراعة أكثر صعوبة. ووفقا لشبكة الوقاية من أزمات الغذاء في غرب افريقيا، انخفض إنتاج الحبوب في 2021-2022 بنسبة 39% على أساس سنوي في النيجر و15 في المئة في مالي.

وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية وتعطلت التجارة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت شبكة الوقاية من أزمات الغذاء إن إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا كان له تأثير سلبي أيضا.