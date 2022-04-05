هبوط أرضي بشارع ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد حي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، هبوط أرضي داخل شارع ترعة الإسماعيلية، مما أدى إلى تعطل حركة المرور في محيط الهبوط بالشارع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بوجود هبوط أرضي داخل شارع ترعة الإسماعيلية في نهاية شارع نادي البلاستيك وتوقف الحركة بالشارع.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بشبرا الخيمة، وجرى فرض كردون أمني بمحيط منطقة الهبوط الأرضي ومعالجة الهبوط بالردم الصحيح، والسيطرة على الموقف، وعودة الحركة داخل الشارع إلى طبيعتها.